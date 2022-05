Christian Santos desaparece de las citaciones y comienza a despedirse de Colo Colo de cara al segundo semestre

Tras varios ingresos donde no fue aporte, el delantero venezolano simplemente dejó de ser considerado por Gustavo Quinteros, quien por segunda fecha consecutiva no lo incluyó entre sus citados por el Campeonato Nacional 2022. Termina su vínculo en junio y en el club no están convencidos de su continuidad.