Colo Colo sufrió y no pudo aguantar la diferencia que sacó en el Estadio Monumental en el partido de ida de la Copa Sudamericana y los albos terminaron cayendo categóricamente por 4-1 ante Inter de Porto Alegre en el estadio Beira-Rio.

Si bien en los primeros minutos del partido, el Cacique se pudo poner en ventaja con la anotación de penal de Gabriel Costa, los siguientes minutos fueron un sufrimiento para los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Claudio Borghi analizó en Todos Somos Técnicos la dura derrota alba y dio a conocer las claves por donde pasó el compromiso.

"Los 15 primeros minutos son los fundamentales, donde tienes que intentar que no te hagan la diferencia que te cueste el partido. A Colo Colo no le hicieron daño, sino que hizo daño en esos 15 minutos", partió indicando el ex DT del Cacique.

Los jugadores del Popular se mostraron ofuscados tras terminar el partido | Foto: Getty Images

"Voy ganando ¿Qué tengo que hacer? Me repliego, salgo de contragolpe, tengo la pelota, vamos a hacer que se deseperen ellos, pero Colo Colo no logró nada de eso", recalcó el Bichi.

ver también De Tezanos Pinto tilda de farra la eliminación de Colo Colo y vapulea al Cacique

"¿Por qué esas ganas que tienen de jugar con tres delanteros cuando esos tres no te dan el resultado suficiente? Hoy (ayer) había que reforzar el mediocampo, cuando tu no tienes mediocampo, la pelota va y viene. En tres minutos tienes un partido que lo tenías ganado a estar a un gol y ahí empieza el nerviosismo adentro de la cancha. Difícil explicar un partido que lo tenías arriba 3 a 0 y lo terminas perdiendo 4 a 1", cerró.