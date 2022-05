En pocos instantes, Colo Colo se alista para recibir a Coquimbo Unido, en un encuentro válido por la jornada 13 del Campeonato Nacional 2022 y donde los albos buscarán recuperar el liderato ante un elenco que está complicado en la parte baja de la tabla de posiciones.

Y es que tras el triunfo de Unión Española sobre Deportes Antofagasta, el Cacique llega con la obligación de sumar de a tres para volver a la cima y comenzar a preparar con mayor tranquilidad su compromiso ante River Plate por Copa Libertadores.

Para lograr este objetivo, Leandro Stillitano, el encargado de dirigir al Popular por la suspensión de Gustavo Quinteros, definió su formación con varias novedades respecto del once que ha venido jugando en las últimas semanas, especialmente en defensa.

Matías Zaldivia ocupará el lugar del descartado Maximiliano Falcón, pero la gran sorpresa es el ingreso de Bruno Gutiérrez como defensa central, en lugar de Emiliano Amor, quien ha tenido complicaciones por un problema en su tobillo y ni siquiera irá al banco de suplentes. En tanto, Óscar Opazo finalmente será desde la partida pese a estar con algunas molestias desde el encuentro contra Curicó Unido.

El mediocampo no presenta novedades, pero sí el ataque con el regreso de Gabriel Costa tras cumplir sus dos fechas de sanción. Pablo Solari, otro que ha estado con complicaciones físicas finalmente irá de la partida ante los piratas.

De esta manera, la formación del Cacique será con Brayan Cortés en portería; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Bruno Gutiérrez y Gabriel Suazo en defensa; César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil en el mediocampo; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero en delantera.

Gabriel Costa volverá ante Coquimbo Unido. / FOTO: Agencia Uno

Colo Colo y Coquimbo Unido se verán las caras a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental que de seguro le dedicará una ovación a Esteban Paredes en su regreso al recinto que lo vio convertirse en ídolo. Podrás seguir todas las alternativas a través de BolaVip.