Damián Pizarro irrumpió con fuerza en Colo Colo después de haber mostrado todas sus condiciones en los entrenamientos y después refrendarlas en la cancha, anotando un buen gol ante Cobresal y asistiendo a César Fuentes en el amistoso ante Colón de Santa Fe.

El buen juego del Haaland de Macul, sumado a las necesidades del Cacique arriba que no ha encontrado con Leandro Benegas y Darío Lezcano, hacen que cada día sea más viable que Pizarro sea un estelar en el corto plazo en el Cacique.

Uno que conoce el puesto de memoria y sabe lo que es jugar en la parte alta de la cancha es Diego Rivarola, ex delantero de Universidad de Chile quien se animó a hablar de Damían Pizarro en F90 de ESPN.

“Hablar mucho de Pizarro es de apresurado, yo lo he visto muy poco. Creo que todavía dar una opinión certera no me animo, el partido del fin de semana ante Colón de Santa Fe no lo vi, entonces tengo la única referencia del gol a Cobresal”, dijo.

Rivarola asegura que, si aparece Pizarro, es por algo: “Si está ahí y ya está peleando o está apareciendo entre Lezcano y Benegas es porque efectivamente el técnico ve cosas interesantes del chico que claramente no llena de los que están más arriba”.

“Sin duda que para que Gustavo Quinteros haya traído a dos delanteros de afuera como Lezcano y Benegas y aparezca él es porque virtudes debe tener”, complementó en el cierre sobre la nueva joya de Colo Colo.