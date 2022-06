Colo Colo mostró caracter y se hizo fuerte en casa para derrotar por 2-0 a Inter de Porto Alegre en el partido de ida de los octavos de final de Copa Sudamerica, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros tuvieron más chances de incrementar el marcador pero no estuvieron certeros a la hora de definir en el arco rival.

Las anotaciones del Popular fueron anotadas por los delanteros argentinos Juan Martín Lucero y Pablo Solari, quien se reencontró con el gol tras varias semanas con dudas tras su frustado traspaso al América de México.

El histórico lateral derecho del Cacique, Gabriel Mendoza, dialogó con Bolavip Chile acerca del resultado ante el elenco brasileño y el desempeño de algunos jugadores, como el de Leonardo Gil.

"Fue un gran partido en todas sus líneas, muy certero, creo que no hubieron puntos bajos. Cuando menos aparecía Solari, le sale el gol y eso nos da la confianza y seguridad para seguir avanzando", aseguró el campeón de la Copa Libertadores de América de 1991.

Gil fue una de las grandes figuras del elenco dirigido por Quinteros | Foto: Guillermo Salazar

"Creo que de alguna forma mostrando el nivel que mostró hoy día no nos podemos minimizar para lo que pase el partido de vuelta. En todas las líneas anduvieron muy, muy bien. Creo que el jugador del partido fue Leo Gil, cuando él funciona el equipo se ve bien y eso siempre lo he dicho, cuando Gil anda bajo el equipo se ve disminuido", complementó el ex seleccionado nacional.

"A Solari le faltó mostrar lo que es Solari, él es mucho más de lo que mostró ayer. Si no hubiese sido por el gol hubiese sido el jugador que menos anduvo, pero esa anotación nos deja la ilusión que es el jugador que todos queremos", concluyó el Coca.