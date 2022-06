El capitán albo Gabriel Suazo no se anda con rodeos y quiere sumar un nuevo trofeo internacional para Colo Colo en donde lucharán por avanzar a las siguientes instancias de la Copa Sudamericana, considerando que es un torneo que el Cacique no tiene entre sus vitrinas.

Gabriel Suazo es sin una unas de los valores fundamentales para el Colo Colo de Gustavo Quinteros. El defensor ha demostrado tener un alza deportiva y un crecimiento importante por la banda izquierda, la cual le ha favorecido y destacado para estar considerado en más de algún proceso en la Selección Chilena.

El defensor conversó con SportsCenter en la intertemporada que tiene el equipo en Argentina, en la cual fue consultado por el fracaso mostrado en la Copa Libertadores donde quedaron eliminados en la fase de grupos, pese a que lograron conseguir un boleto para la Copa Sudamericana.

“Obviamente que uno se queda con los resultados en donde el partido con Alianza en Perú hicimos un tremendo partido, pero que no pudimos ganar. Luego también uno se queda con el partido que hicimos en Argentina contra River, que fue un lamentable cuatro a cero, pero para mí el primer tiempo fue totalmente parejo y donde pudo ser para ambos, nosotros perdimos dos o tres claras ocasiones de gol y si nosotros tenemos un par de equivocaciones en el segundo tiempo, estos equipos no te perdonan”.

Respecto a este partido en el Monumental de Núñez, el capitán colocolino agregó que “Te equivocas en un pase, en una salida, en una cobertura y te terminan marcando. Obviamente los resultados manchan y ensucian todo lo bueno que hemos realizado. No cumplimos el objetivo, lo tenemos claro porque nuestro objetivo era clasificar”.

Gabriel Suazo con Colo Colo enfrentando a Fortaleza en Copa Libertadores. (Foto: Agencia Uno)

En esta misma línea, el lateral contempló que están mentalizado en poder luchar para ganar la Copa Sudamericana. “Obvio que nos dolió, para nosotros fue en fracaso y lo decimos con todas sus letras, fue un fracaso y no tenemos miedo a decirlo de que fracasamos por no clasificar, pero no por eso no nos vamos a levantar para no luchar por la Sudamericana que es un título importante y que nuestra institución no tiene y nosotros queremos conseguirlo”.

El debut de Colo Colo en la Copa Sudamericana será frente al Internacional de Porto Alegre, duelo que está programado para el martes 28 de junio a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano.