Colo Colo sorprendió a todos metiéndose en la lucha por conseguir el fichaje de Arturo Vidal en este mercado de pases. Los albos se sumaron a esta lista de clubes que quieren conseguir la contratación del King, considerando que Flamengo y Boca Juniors son los otros elencos que están en la disputa.

Una instancia en la cual se le consultó durante este miércoles a Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa que se realizó en el Estadio Monumental, donde el entrenador fue contundente en sus palabras señalando que, si bien no conoce los detalles al respecto, espera con los brazos abiertos un posible regreso del centrocampista.

“Sería fantástico que pueda volver, pero yo por lo menos no sé nada, no me han informado de nada y no estoy al tanto de eso”, comenzó explicando el estratega al respecto, pese a que se tomó el tiempo para profundizar sobre este tema.

Arturo Vidal habría rechazo una oferta para llegar a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

“Siempre que un gran jugador como lo es él en algún momento pueda volver al equipo, sería muy lindo para todos, para la institución y para todos nosotros”, contempló dejando entrever sus ganas de que el futbolista pueda recalar en el club.

Lo cierto es que los reportes que se comenzaron a entregar desde Argentina al respecto, señalaron que la oferta que recibió Arturo Vidal fue rápidamente rechaza por el futbolista contemplando que estaría por debajo de sus pretensiones en lo que sería su vuelta al fútbol sudamericano.