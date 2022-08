Colo Colo no pudo conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile. El elenco albo igualó uno a uno con Ñublense en el Estadio Monumental y se despide de la competencia en el fútbol chileno quedándole solo el certamen del Campeonato Nacional.

Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa posterior a la eliminación, en la cual se refirió a las críticas que recibió en este encuentro el futbolista peruano Gabriel Costa quien no viene realizando buenos cometidos con el Cacique.

“Costa a veces tiene bajones, pero hay que recuperarlo, porque cada vez que baja después vuelve mucho mejor. Ya nos pasó dos veces en la temporada. El segundo tiempo, al último, mejoró, estuvo a la altura”.

Pero eso no fue todo, debido a que adicionalmente contempló que “En el partido estuvo impreciso, quizás, pero no me preocupa tanto eso, sino no jugar bien por el torneo local el próximo domingo”.

Gabriel Costa se llenó de críticas por su cometido frente a Ñublense. (Foto: Guillermo Salazar)

No obstante, el entrenador además se refirió al desempeño arbitral de Nicolás Gamboa, con quien no quedó del todo conforme con su cometido. “Ponen al árbitro que favorece a los que se defienden y no a los que atacan. Se tiran al piso, hacen tiempo, no cobra foules ofensivos, cobra al revés, pero no tiene nada que ver con el resultado”.

En esta misma línea, el entrenador del Cacique agregó que “Hicieron tres goles de pelota parada y nosotros hicimos dos. Viste que no hablo de los árbitros, hay que seguir adelante y rezar para que la próxima vez nos dirijan mejor, qué sé yo”.

Lo cierto es que las lesiones fueron un gran dolor de cabeza para el director técnico, quien en este duelo debió realizar dos modificaciones obligadas en el primer tiempo. Es producto de esto que frente a la salida de Matías Zaldivia, el entrenador no le toma importancia debido a que ya cuenta con la recuperación de Emiliano Amor.

“No se juega todos los domingos en esa cancha, no es excusa, no es natural pero no pasa nada. Menos mal que Emiliano se recuperó. Lo cuidamos en este partido porque venía parado casi tres meses y no queríamos que jugara dos partidos seguidos en tan poquito. Si Zaldivia no llega, lo tenemos a Amor”.