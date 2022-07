El comunicador deportivo Mauricio Israel no queda contento con el desempeño de Colo Colo que terminó con su eliminación de la Copa Sudamericana, en la cual apuntó a que no se aprendió la lección de partidos anteriores.

Colo Colo tiene que dar vuelta la página respecto a la eliminación en la Copa Sudamericana que ha dado que hablar. El periodista deportivo Mauricio Israel se mostró descontento con la situación que vivió el Cacique en cuanto al funcionamiento que mostró el equipo.

El comunicador conversó en exclusiva con Bolavip en la cual dio a conocer que pensó que habían aprendido la lección respecto a cómo enfrentar este tipo de partidos, considerando lo ocurrido en el partido con River Plate y Fortaleza en la Copa Libertadores.

“Totalmente. Yo te juro que pensé que habían aprendido la lección de lo que había pasado la otra vez. Es inaceptable que, teniendo una ventaja de tres a cero, faltando 60 minutos para que termine la clasificatoria le hagan cuatro goles y en las condiciones en las que se los hicieron”, comenzó explicando.

En esta misma línea, agregó que “Es decir, si te hacen el primero y el segundo, y todavía tienes un gol de ventaja, no sé po’, arrópate, defiéndete, juégatela… Pero no, yo no entiendo lo que pasó y la verdad es que estoy bastante decepcionado”.

Colo Colo se despidió de la Copa Sudamericana en octavos de final. (Foto: Agencia Uno)

No fue todo, debido a que también se tomó el tiempo para analizar los errores que mostraron en cancha y cree que hay una culpa compartida en cuanto a decisiones de los deportistas y el propio entrenador Gustavo Quinteros.

“Yo escuché a Esteban Pavez que hizo una tremenda autocritica diciendo que la clasificación la habían perdido ellos. Esta eliminación es nuestra. Yo creo que hay culpas compartidas. La defensa un desastre y ahí Quinteros (Gustavo) no entra a la cancha, puede rearmar al equipo. No lo quiero defender porque cometió unos errores tácticos y sobre todo en los cambios que hizo”.

Además, contempló que “Ahí son los jugadores que fallan dentro de la cancha, yo no entiendo lo que les pasa, no entiendo que hayan jugado tan bien un partido y jugar tan mal medio partido porque en 60 minutos le hicieron cuatro goles”.

Finalmente, señaló que ahora la obligación es salir campeón en la competencia del fútbol chileno. “Ósea es que si ya no ganan el título, teniendo ocho puntos de ventaja por sobre Universidad Católica que es supuestamente el rival más difícil, considerando también que está la Unión Española y Ñublense que todavía pueden decir algo… Ya, sería un fracaso mayor”.