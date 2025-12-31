El mercado de pases dentro del fútbol chileno se mantiene con mucha actividad pensando en lo que será la temporada 2026, en donde los distintos equipos del país buscan reforzarse de la mejor forma para lo que será el próximo año.

Uno de estos equipos es Deportes La Serena, quien busca moverse en este mercado para conformar un competitivo plantel para el 2026, en la que espera tener una mejor actuación en el torneo nacional.

Por esto, el conjunto ‘Papayero’ ha hecho noticia en los últimos días en el mercado con lo que es la llegada inminente de Alexander Oroz y Joan Orellana para reforzar su plantel.

En las ultimas horas, un nuevo nombre ha sido vinculado al conjunto de la cuarta región, en donde un jugador de la Universidad de Chile toma fuerza para reforzar al equipo que dirige Felipe Gutiérrez.

Salazar jugó en Audax en este 2025 | Foto: Photosport

Se trata del defensor Yahir Salazar, quien pertenece al ‘Romántico Viajero’, estuvo a préstamo en Audax Italiano en el 2025 y pensando en el 2026, podría estar muy cerca de sellar su arribo a La Sererna.

Así lo informó el medio partidario de Deportes La Serena, ‘Todo x CDLS’, quienes señalaron que Salazar estaría muy cerca de poder ser nuevo refuerzo del conjunto ‘Granate’.

Se esperan que las próximas horas puedan ser decisivas sobre esta operación, en la que Yahir Salazar volvería a salir a préstamo por parte de la Universidad de Chile y La Serena sería su nuevo destino.

En Síntesis