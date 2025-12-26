Tras varios días y con polémicas incluidas, finalmente el ex volante de Universidad Católica, Felipe Gutiérrez, fue oficializado como entrenador de Deportes La Serena y vivirá su primera experiencia como DT en Primera División. Antes, el ‘Pipe’ había asumido en Quintero Unido en la Tercera A.

El exfutbolista había protagonizado una fuerte polémica en el fútbol peruano, luego de renunciar al cuerpo técnico de Sport Boys donde había sido anunciado apenas tres días atrás como ayudante técnico de Jaime de la Pava.

Sin embargo todo cambió con el correr de las horas, y sorpresivamente el exCruzado decidió abandonar el vecino país para asumir su primer desafío como entrenador en el conjunto Granate.

Felipe Gutiérrez tendrá su primera aventura como DT en Primera (Photosport).

“Como club, le deseamos el mayor de los éxitos a Felipe Gutiérrez y a todo su cuerpo técnico en este nuevo desafío profesional, convencidos de que su liderazgo y compromiso serán un aporte para la institución”, señalaron en el conjunto serenense.

El campeón con la UC llega a la ciudad del norte chico con Germán Lanaro como ayudante técnico y al preparador físico Emiliano Fleitas, quien también dejó Sport Boys.

El exfutbolista ya registra antecedentes en La Serena, donde se desempeñó como asistente de Cristian Paulucci durante 2025; no obstante, el ciclo fue deficiente con apenas dos triunfos en 11 encuentros.

