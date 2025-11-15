En Colo Colo ya trabajan con miras al próximo mercado de fichajes, donde buscarán renovar el equipo que dirige Fernando Ortiz, considerando que la continuidad del entrenador está casi segura.

En el Estadio Monumental comenzaron las conversaciones entre el cuerpo técnico y la gerencia deportiva en materia de refuerzos para la temporada 2026, donde una de las prioridades será potenciar los puestos del lateral derecho e izquierdo.

Esto considerando que Mauricio Isla termina contrato con los albos en diciembre y es difícil que continúe en el club, puesto que varios consideran en el directorio de Blanco y Negro que cumplió un ciclo.

Cabe recordar que el Huaso arribó a Macul a mediados de 2024, proveniente de Independiente de Avellaneda, para reforzar al equipo en Copa Libertadores y la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde terminaron consiguiendo el título y también la Supercopa.

En un principio, el bicampeón de América firmó por una temporada, pero en junio de este 2025 extendió por otros seis meses. Ahora, a sus 37 años, no continuaría en el cuadro popular.

Los candidatos para que Colo Colo reemplace a Mauricio Isla

Por ende, en Colo Colo ya están conformando una lista con posibles reemplazantes para Isla, donde uno de los que asoma como favorito es Francisco Salinas, que viene de proclamarse campeón con Coquimbo Unido.

El lateral diestro de 25 años fue una de las grandes revelaciones del Pirata, por lo que ha despertado el interés en más de uno de los grandes. Además, acaba de debutar con la Selección Chilena en el triunfo por 2-0 ante Rusia en Sochi.

Pero su nombre no es el único que parece en la carpeta del Cacique. Pues también gusta el del chileno Matías Fernández de Independiente del Valle, quien termina contrato con el equipo ecuatoriano ahora en diciembre.

Otro que desde hace tiempo ha llamado la atención en Macul es Jorge Espejo de Audax Italiano. Eso sí, su pase pertenece a Cobreloa y los itálicos tienen una opción de compra prioritaria.

Francisco Salinas suena para reforzar a Colo Colo en 2026. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

En síntesis