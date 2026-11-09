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DUDAS EN EL CACIQUE

Aníbal Mosa le deja feroz aviso a Arturo Vidal en Colo Colo: “Es un emblema, pero…”

El presidente de Blanco y Negro le contestó al mediocampista, que tiene en incertidumbre su renovación en Macul.

Aníbal Mosa le respondió a Arturo Vidal en Colo Colo.
© PhotosportAníbal Mosa le respondió a Arturo Vidal en Colo Colo.

Las declaraciones de Arturo Vidal sobre su futuro en Colo Colo generaron eco. Tras los dichos del volante, en los que enrostró su importancia en la escuadra alba, Aníbal Mosa sacó la voz.

El presidente de Blanco y Negro le contestó directamente al mediocampista de 39 años, que tiene en incertidumbre su continuidad en el conjunto de Macul. ¿Qué le respondió?

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Lo llamó a bajar las revoluciones: la estrella 35 no solamente fue conseguida por el oriundo de San Joaquín. Por esto, lo instó a entregarle mayor protagonismo a sus propios compañeros.

Es muy potente, pero no tenemos que faltarle el respeto a los demás jugadores. Arturo es un tremendo emblema, pero no juega solo“, comenzó señalando el timonel de la concesionaria.

Sobre la misma línea, agregó: “¿Lo queremos? Claro que lo queremos, pero hay que pensar que esta pega la han sacado entre todos adelante, también ellos han sido parte de la estrella“.

Aníbal Mosa le contestó a Arturo Vidal en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Aníbal Mosa le contestó a Arturo Vidal en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Aníbal Mosa deja potente aviso en Colo Colo

A su vez, el mandamás del elenco popular adelantó cuándo se tomarán todas las determinaciones pertinentes. No solo habrá que dirimir qué ocurrirá con Arturo Vidal. La lista de casos en suspenso es amplia.

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Lo que yo les he dicho, nos vamos a sentar con el técnico y cuando ya cerremos su continuidad, nos sentaremos a ver el panorama para el año 2027“, concluyó.

Martín Aliaga
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