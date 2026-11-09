Patricio Yáñez elige a la mayor figura de Colo Colo en la estrella 35: “Fue clave”

El retirado futbolista alabó a Javier Correa por su rendimiento durante esta temporada de la Liga de Primera.

Colo Colo consiguió una nueva estrella para sus vitrinas: es la número 35. El elenco de Macul se coronó campeón de la Liga de Primera tras vencer 2-1 a Ñublense en la fecha 27.

Tras dicho compromiso, Patricio Yáñez analizó el rendimiento del cuadro albo durante la presente temporada a través de Radio Agricultura. Para él, lo importante es haber superado la misión.

Y a pesar de que no quedó conforme con todos los niveles individuales del plantel durante esta campaña, hubo una figura que logró convencerlo. Su nombre es Javier Correa: lo llenó de elogios.

“El mejor de Colo Colo es Javier Correa. Pese a que estuvo lesionado y suspendido, por situaciones extrafutbolísticas bastante duras, fue clave para que Colo Colo alcanzara una nueva estrella“, lanzó.

“El resto, es todo irregular. Momentos de (Lautaro) Pastrán, momentos de (Leandro) Hernández, momentos de, momentos de, momentos de (sic). Todos aportaron en momentos determinados su mejor versión”, agregó.

Patricio Yáñez destacó a Javier Correa en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Patricio Yáñez analiza el título de Colo Colo

Sobre la misma línea, el retirado jugador advirtió al club con el que obtuvo la Copa Libertadores en 1991. Le dejó un mensaje a la cúpula de Blanco y Negro: hay que hacer una gestión inmediatamente.

“Colo Colo hizo la pega. Sacarle 16 puntos en un momento al segundo es hacer bien la pega, independiente de que no se haya preparado para torneos internacionales en términos de contrataciones”, comentó.

“Habla mejor aún de lo que hizo Fernando Ortiz. Es el primero que tiene que renovar“, cerró.