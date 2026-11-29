El volante y capitán del 'Cacique', Arturo Vidal dio detalles de sus conversaciones con Aníbal Mosa por su futuro en Colo Colo.

En Colo Colo ya lograron levantar el título en la Liga de Primera y por esta razón, ya comienzan a pensar en lo que será la temporada 2027, en donde desde el conjunto ‘Popular’ ya ven el tema de la conformación de su plantel para sus importantes desafíos.

Sobre esto, en las últimas horas el volante y capitán, Arturo Vidal habló con los medios de comunicación y se refirió a lo que fueron sus primeros diálogos con la dirigencia de Colo Colo sobre su renovación para el 2027, en la que reveló sus sensaciones al respecto.

“Recién nos juntamos y hablamos, pero bien, me gustó la conversación, esperemos llegar a un buen punto”, partió comentando Vidal.

Si bien su renovación aún no se concreta, el ‘King’ entrelíneas deja el mensaje de que está muy cerca de poder cerrarse su renovación para seguir defendiendo la camiseta de Colo Colo para el 2027.

Vidal habla su futuro en Colo Colo | Foto: Photosport

“Feliz de continuar en Colo Colo si se da, de verdad que amo Colo Colo, quiero seguir jugando e ir por la segunda el próximo año, así que vamos a ver, hay objetivos que cumplir este año todavía, tenemos la Copa Chile”, explicó.

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Concluyendo, Vidal no ocultó su molestia de todas formas ante esta situación, en la que indica que el tema de su renovación pudo haberse conversado con mayor anticipación, pero ya deja aquello en el pasado y espera pronto estampar la firma para seguir en el 2027.

“Esta conversación pienso que se podría haber dado antes, pero son cosas que el presidente quiso, lo hablamos el otro día y le dije lo que pensaba, pero todo bien, siempre hemos tenido una buena relación con el presi, todos más juntos que nunca por los objetivos que vienen”’, cerró.