El volante y capitán del 'Cacique', Arturo Vidal dejó este potente mensaje en todo Colo Colo para el 2027.

Colo Colo sigue en competencia dentro de la Liga de Primera, a pesar de ya haber conseguido su gran objetivo de levantar el título en este 2026, por lo que ya lentamente comienza a pensar en sus metas para el 2027, en donde tendrán que disputar varias competencias.

Ante este punto, el volante y capitán, Arturo Vidal conversó en las últimas horas con los medios de comunicación y dejó un importante mensaje a la dirigencia del ‘Cacique’, en la que pide reforzar de buena forma el plantel pensando puntualmente en la Copa Libertadores.

“Así como estamos ahora es difícil, es difícil pensar en ganar la Copa Libertadores, porque ya el próximo año son cuatro competencias las que vamos a tener, el equipo se tiene que reforzar bien”, partió comentando Vidal.

Siguiendo en esa línea, el ‘King’ pone todo en manos de la dirigencia y el entrenador, en la que les pone la tarea de poder escoger de buena forma los refuerzos para Colo Colo en el 2027, a pesar de que considera que hay un buen plantel.

Vidal dejó un brutal mensaje en Colo Colo | Foto: Photosport

“Esperamos que el presidente y el entrenador traigan muy buenos jugadores porque el grupo está muy fuerte, tenemos jugadores jóvenes y jugadores grandes que van ayudar mucho el próximo año”, remarcó.

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Concluyendo, Vidal espera que lleguen refuerzos de calidad para los puestos que estime el entrenador y puedan elevar la competencia dentro del equipo, lo que sin duda hará mucho más competitivo a Colo Colo de cara al 2027.

“Pero también necesitamos jugadores para poder competir en todas las competencias que tenemos el próximo año y poder pelearlas todas, que es lo que queremos”, cerró.