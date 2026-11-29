El volante y capitán del 'Cacique' expresó su deseo de jugar la final de la Copa Chile ante la U. de Chile.

Colo Colo vio acción en la penúltima fecha de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ protagonizaron un duelo de alto impacto ante Deportes La Serena, en la que terminaron igualando a dos tantos.

Tras lo que fue este duelo, el conjunto ‘Popular’ pondrá el foco en lo que será la semifinal de ida por Copa Chile ante O’Higgins de Rancagua, torneo que hoy en día es su nuevo gran objetivo en este cierre de temporada.

Por esto, el volante y capitán, Arturo Vidal conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será esta recta final en la Copa Chile, en la que dejó en claro que le gustaría disputar una final ante la Universidad de Chile.

“Me gustaría una final con la U, con Coquimbo también me gustaría, tenemos algo con ellos, pero vamos a ver que pasa”, declaró.

Vidal quiere una final en la Copa Chile ante la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Vidal no quiso adelantarse a lo que será su llave de semifinal ante O’Higgins, en la que sabe que será un duro escollo, el que esperan poder superar y luego de esto, esperar por un rival para la final de la Copa Chile.

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“Primero es O’Higgins, después el que nos toque, iremos a ganar porque nuestro objetivo es levantar la copa”, cerró.

Colo Colo ahora pondrá el foco en su duelo de ida por las semifinales de la Copa Chile, en donde visitará a O’Higgins de Rancagua el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 en el Estadio El Teniente de Rancagua.