Cada vez que el hincha de Colo Colo nombra a Javier Correa, aparece una especie de resquemor y rechazo hacia el delantero argentino, quien si bien volvió a hacerse presente en el marcador ante Everton, sus declaraciones siempre generan una verdadera molestia en la fanaticada alba.

Si bien Correa logró silenciar parte de las críticas el debate sobre su real aporte en Colo Colo sigue abierto. Esta vez fue Carlos Caszely se refirió al desempeño del argentino en Macul: el ‘Rey del metro cuadrado’ no tuvo filtros para referirse al 9 albo.

En conversación con Radio ADN, el histórico goleador del Cacique y de La Roja fue claro al referirse al presente de Correa, apuntando a una de las principales falencias que ha marcado su paso por Macul.

“Correa es un hombre que pierde más goles de los que hace. Pero está ahí”, señaló Caszely, matizando de inmediato su crítica. “Lo que pasa es que él tiene otras cualidades: se tira bien atrás, a las orillas, juega bien al fútbol. Lo que le falta es hacer más goles de los que se pierde”, sentenció.

Las declaraciones del ídolo albo llegan en un contexto particularmente sensible para Colo Colo, considerando el reciente fallo de la FIFA a favor de Estudiantes de La Plata por una deuda pendiente justamente vinculada al traspaso de Correa en 2024. El organismo rector del fútbol mundial determinó que Blanco y Negro deberá desembolsar cerca de 500 mil dólares entre pago adeudado, intereses y multa.

En síntesis…