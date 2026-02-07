Colo Colo hizo noticia durante la semana dentro del mercado de pases tras anunciar a dos nuevos refuerzos de cara a la temporada 2026, en el que Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid se transformaron en nuevos jugadores del ‘Cacique’.

Ante estos anuncios, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que mostró su gran felicidad por el arribo del ex volante de Everton, Álvaro Madrid al ‘Popular’ y a quien le desea el mejor de los éxitos en Colo Colo.

“Primero, es un muy buen pibe (Álvaro Madrid), ojalá le vaya muy bien, es un deseo personal”, parte señalando Borghi.

Siguiendo en lo que son sus dichos, para el ‘Bichi’ es muy positivo de que Madrid llegue y rápidamente sea una opción para poder jugar en Colo Colo, lo que confirma que está en forma plena de ser de gran ayuda para el equipo de Fernando Ortiz.

Borghi pone toda su fe en Madrid | Foto: Photosport

“Si lo llegan a poner el fin de semana, habla muy bien de Madrid, quiere decir que trabajó, está en condiciones y se pone a disposición para el equipo”, remarca.

Concluyendo, Borghi habló en un ámbito más general y destapó que encuentra insólito que lleguen jugadores al fútbol chileno y deban tener un tiempo de ‘adaptación’ a la competencia nacional, algo que considera completamente descabellado.

“Yo lo que no puedo entender, es que yo traiga un jugador y ese jugador tenga que entrenar un mes para nivelar con el plantel que tengo, porque Chile no es uno de los lugares que se entrene más a diario y lo hablamos, lo digo por todo aquel jugador ‘le falta ponerse a punto”, cerró.

