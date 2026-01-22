Colo Colo logró un sufrido triunfo en el duelo amistoso ante Peñarol por la Serie Río de la Plata. El conjunto albo empató 1-1 en el tiempo reglamentario y tuvo que extender el compromiso hasta los lanzamientos desde los 12 pasos.

En dicha definición, hubo un jugador del elenco de Macul que recibió duros cuestionamientos. ¿La razón? La manera en que ejecutó su penal no le gustó para nada a los fanáticos. Ese es el caso de Cristián Zavala.

El extremo de 26 años picó el balón y este fue contenido sin problemas por el arquero rival, lo que generó la reacción de Jorge “Coke” Hevia. A través de los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista destrozó al futbolista.

“Yo creo que más que perderte un penal o picar un penal, porque es un partido amistoso, es su lenguaje corporal general, su actitud. No quiere estar y es su tercera oportunidad en Colo Colo“, lanzó.

“Entonces hay veces que es mejor dejar partir (…) Colo Colo no se puede permitir tener un jugador de segundo orden taimado en su equipo“, agregó el comunicador.

Cristián Zavala recibió duras críticas tras el duelo amistoso ante Peñarol. (Foto: Colo Colo)

Coke Hevia pide este refuerzo para Colo Colo

Finalmente y en la misma línea, la voz radial exigió el arribo de un reemplazante para Cristián Zavala. Para él, Blanco y Negro debe activar su búsqueda en el mercado de fichajes.

“Lo de él no resiste más. Entonces yo creo que debería llegar algún extremo. Ahora, ¿quién? No está tan fácil, no está tan fácil”, concluyó el periodista.

En resumen: