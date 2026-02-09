El pasado sábado Colo Colo venció por 2-0 a Everton de Viña del Mar por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, partido que se disputó con normalidad en el Estadio Monumental, donde asistieron cerca de 25 mil espectadores.

Si bien todo fue alegría esa noche en Macul, este lunes les cayó un balde de agua fría al conocerse el informe del árbitro Juan Lara, quien consignó dos incidentes por los que el Cacique será citado al Tribunal de Disciplina.

El primero es por lo ocurrido en la galería Arica cerca del final del partido, cuando se encendió una bengala, objeto prohibido según la Ley de Control de Armas y Exlosivos. Así lo indicó el juez central: “Al minuto 85′ se enciende bengala desde galería sector Arica, lugar en que se ubican simpatizantes de Colo Colo”.

Por este hecho, Colo Colo arriesga una multa de hasta 100 UF ($3.970.000 aprox.) según lo establece el artículo 39° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2026.

Pero eso no fue todo, pues Lara también incluyó en el informe arbitral lo que sucedió tras el primer gol del Cacique en los descuentos, obra del juvenil Yastin Cuevas, cuando los pasapelotas escondieron los balones que estaban detrás del arco que custodiaban el portero Ignacio González de Everton, evitando que se renudara inmediatamente el partido.

“Al minuto 90+1′ posterior al gol de Colo Colo, los pasabalones retiran los balones ubicados atrás de los arco sector norte”, denunció el referee. Por esta falta, el cuadro popular arriesga otra multa de 20 UF ($794.000 aprox), según el artículo 48° de las bases del torneo.

Juan Lara arbitró el partido de Colo Colo vs. Everton. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Por ahora se descarta una sanción mayor tanto para Colo Colo como para el Estadio Monumental, por lo que no habrá problemas para que el Cacique reciba a Unión La Calera el próximo domingo a las 20:30 horas, por la tercera fecha de la Liga de Primera.

