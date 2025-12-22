Colo Colo ha hecho noticia en estas primeras semanas del mercado, en el que los ‘Albos’ esperan aprovechar de buena forma esta ventana de transferencias para poder conformar un competitivo plantel para el 2026.

Por esto, ya varios nombres son los que han sido vinculados para reforzar al ‘Cacique’ pensando en el próximo año, en donde uno de estos jugadores ha sido el portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada.

Esta opción en un momento se veía bastante viable para Colo Colo, ya que es un viejo conocido de Fernando Ortiz, pero en las últimas horas, esta chance se ha ido esfumando, lo que hizo tomar una importante decisión a los ‘Albos’.

Colo Colo no fichará porteros en el 2026

Hace unos instantes,el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez señaló en su cuenta de ‘X’ que Colo Colo tomó la importante decisión dentro del mercado de no fichar guardametas en este mercado, dando la confianza a Fernando de Paul y Eduardo Villanueva.

Colo Colo quiere darle tiraje a Villanueva | Foto: Photosport

“El arco de Colo Colo no es prioridad para reforzar en BYN. La idea sería mantener a Eduardo Villanueva como segundo arquero y dar tiraje a la cantera del club”, informó el comunicador.

De esta forma, se entierra por completo la posibilidad de que Colo Colo pueda fichar a Esteban Andrada o cualquier otro portero dentro de este mercado, ya que las prioridades del club están en otros puestos.

