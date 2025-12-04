En Colo Colo se les viene un gran problema por resolver, que es el futuro del arquero Brayan Cortés, quien acaba de volver al país tras su préstamo en Peñarol de Uruguay.

El Manya no ha hecho uso de la opción de compra por el portero chileno, la que estaba estipulada en 1,4 millones de dólares por el 80% del pase.

Si bien se habla de la posibilidad que los carboneros busquen extender el préstamo por una temporada más, hasta el momento no hay certezas y el iquiqueño tendría que presentarse a la pretemporada del Cacique, que comienza el sábado 3 de enero del 2026.

Pero toda esta situación generaría un terremoto interno en el plantel del cuadro popular, ya que hay un compañero del Indio que está mirando de reojo lo que sucede con el golero de 30 años.

Según la información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el juvenil Eduardo Villanueva buscaría una salida a préstamo si es que Brayan Cortés se queda en el plantel.

Así es, el canterano de 21 años ya estaría viendo la posibilidad de irse a préstamo para la próxima temporada buscando tener mayor participación, ya que en estos momentos es el segundo arquero de Colo Colo detrás de Fernando De Paul.

Si Brayan Cortés se llegara a quedar en el equipo que dirige Fernando Ortiz, las opciones para Villanueva serían aún más escasas.

De esta forma, seguiría el camino que hicieron Omar Carabalí y Julio Fierro, cuando también quedaron como la tercera opción para el arco del Eterno Campeón.

Los números de Eduardo Villanueva en Colo Colo

Cabe recordar que el oriundo de Melipilla tiene contrato vigente hasta 2027 y este año debutó en el primer equipo, en los amistosos contra Real Valladolid por el centenario y luego de forma oficial en Primera División.

Aquello ocurrió el viernes 26 de septiembre en la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique, válida por la fecha 23 del torneo, cuando reemplazó a un lesionado Tuto De Paul a los 61 minutos.

En total, aportó con 30 minutos en cancha, que sirvieron en la suma de los albos para cumplir con la regla del Sub 21.

Eduardo Villanueva buscaría una salida de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis