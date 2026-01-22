Colo Colo puso punto final a lo que fue su estancia por tierras uruguayas dentro de esta pretemporada, en el que dentro de la Serie Río de La Plata, los ‘Albos’ se impusieron en definición a penales por 4-3 ante Peñarol de Uruguay.

Siguiendo en lo que es su planificación para esta temporada, en el ‘Cacique’ siguen viendo opciones para poder reforzarse dentro de este mercado de pases, en donde en las últimas horas han ocurrido grandes novedades.

Una de estas, es que en la dirigencia del ‘Cacique’ cumplirían el deseo de Fernando Ortiz en este mercado, quien busca a un nuevo portero para poder competir con Fernando de Paul en este 2026 y ya tendrían a un gran candidato.

Se trata del portero de Palestino, Sebastián Pérez, quien hoy parece ganar esta carrera para poder llegar a reforzar a Colo Colo, en la que los ‘Albos’ preparan una propuesta al conjunto ‘Tricolor’ para quedarse con sus servicios y ofrecerían a un jugador.

Pérez es el nuevo anhelo de Colo Colo | Foto: Photosport

Esta información la compartió el periodista Christopher Brandt en ESPN, en la que indicó que el ‘Cacique’ buscaría ofrecer al golero Eduardo Villanueva como parte de moneda de pago para lograr el fichaje de ‘Zanahoria’ Pérez en este mercado.

Se espera que en las próximas horas desde la dirigencia de Colo Colo puedan tener respuesta a lo que es esta posibilidad en el mercado, la que les permita poder obtener un nuevo portero para este 2026.

