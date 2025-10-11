El entrenador Fernando Ortiz de Colo Colo salió en defensa de uno de los jóvenes que tiene en su plantel tras lo sucedido en el último partido amistoso ante Deportes Puerto Montt, donde el Cacique cayó por 2-1 en el sur.

Quien fue apuntado como el gran responsable en esta derrota fue el arquero Eduardo Villanueva de 21 años, quien está reemplazando a Fernando De Paul que viene saliendo de una lesión muscular.

El canterano albo cometió dos errores garrafales para que los salmoneros dieran vuelta el marcador en el Estadio Chinquihue, partido que se disputó el pasado miércoles en la Región de Los Ríos.

Y ante aquello, este viernes en conferencia de prensa el técnico argentino aprovechó de defender públicamente al golero, ante la pregunta de un periodista por el desempeño de Villanueva.

“En el fútbol, normalmente o la mayoría de las veces siempre se resalta lo malo, lo que hizo mal en este caso Eduardo. ¿Pero en los 45 minutos anteriores, quién puso el pase de gol para que convirtiéramos? Eduardo”, comenzó respondiendo el DT.

“Entonces, obviamente que él va a aprender de esos errores pero también va a crecer como jugador. Hoy tuvimos una charla, le pregunté, le consulté y no le mostré el error que hizo, le mostré lo bien que lo hizo. Él mismo sabe en su consciente que ha cometido un error y lo va a tratar de trabajar“, agregó.

“Pero no hay que machacar en lo malo, hay que machacar en lo bueno. Nos olvidamos que entró en el minuto 70 cuando ahhhhh… resulta en ese tipo de situaciones”, sostuvo Ortiz.

El estratega de 47 años no se quedó ahí y adelantó que Eduardo Villanueva terminará siendo un gran arquero, transparentando que cuenta con toda su confianza.

“Es joven, tiene un futuro por delante muy importante. Sí cometió el error, sí hizo un buen trabajo, déjenlo crecer tranquilo que va a ser un excelente arquero y la confianza la tiene sobre todas las cosas”, finalizó.

Eduardo Villanueva cuenta con todo el respaldo de Fernando Ortiz. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo aprtido del Cacique será de visita ante Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la reanudación de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20.

En este duelo volvería a atajar en Colo Colo en portero Fernando De Paul, quien ya había sido citado para el amistoso en Puerto Montt.