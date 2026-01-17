Colo Colo ya se olvida de la victoria frente a Olimpia de Paraguay en la tanda de penales por la Serie Río de la Plata y comienza a afinar detalles con la mirada puesta en Alianza Lima.

El Cacique buscará mejorar el nivel mostrado ante El Decano y asegurar un segundo triunfo consecutivo en dicho certamen, para así aumentar la confianza de cara al debut oficial en la Liga de Primera 2026.

Por su parte, el elenco peruano dirigido por Pablo Guede, viejo conocido del Cacique, llega con la urgencia de sumar una victoria tras dos derrotas en el torneo: cayó 2-1 ante Independiente y 2-1 frente a Unión de Santa Fe, por lo que buscará ajustar su planteamiento para enfrentar al equipo chileno con mayor solidez.

Más allá del resultado, los hinchas de ambos elencos podrán disfrutar de un espectáculo con intensidad, goles y figuras en acción, lo que hace de este amistoso una cita imperdible.

¿Cuándo y a qué hora es el amistoso entre Colo Colo y Alianza Lima?

El partido entre Colo Colo y Alianza Lima se jugará este domingo 18 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

¿Dónde y cómo ver el amistoso entre Colo Colo y Alianza Lima?

El encuentro entre el cuadro chileno y el elenco peruano lo podrás seguir en vivo a través de la plataforma de streaming de pago Disney+ Premium.