Antes de llegar al River Plate y luego ser fichado por el Spartak de Moscú, el delantero Pablo Solari tuvo un paso recordado y destacado por Colo Colo, donde deslumbró a todos con sus regates y convirtió el tanto que ayudó a salvar al Cacique del descenso a la Primera B.

Siguiendo los pasos de su hermano, Juan Solari también inició su camino en el fútbol chileno, integrando el plantel de Colo Colo Sub 15 en 2022, experiencia le permitió desarrollarse en un entorno competitivo y ganar exposición fuera de Argentina.

Tras su etapa en el conjunto Popular, “Pitu”, como le apodan, continuó su formación en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, y más adelante debutó profesionalmente en la Federal A con el Club Atlético Juventud Unida Universitario, equipo de San Luis.

Juan Solari dio sus primeros pasos en el fútbol joven de Colo Colo | FOTO: Sebastián Fiuca

Juan Solari sigue los pasos de Pablo Solari y ficha en River Plate

Ahora, el hermano del “Pibe” dio un nuevo paso en su carrera al firmar un contrato con River Plate para la temporada 2026. El delantero se integrará al equipo de Cuarta División, la última categoría juvenil antes de proyectarse al primer equipo.

De hecho, según informó el medio argentino El Chorrillero, Juan está realizando la pretemporada y fue titular con la camiseta del Millonario en un amistoso frente a Juventud Unida.

Es así como uno de los hermanos de Pablo Solari comienza a forjar su propio camino y buscará consolidarse en el fútbol profesional.

En síntesis…