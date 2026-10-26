El arquero de Colo Colo y el presidente de Blanco y Negro están viviendo un sueño en la gala de premiación del Balón de Oro 2026.

Este lunes es la gala del del Balón de Oro donde se premia a los mejores futbolistas del último año, en que está nominado el arquero Vozinha de Colo Colo tras su notable actuación en el Mundial 2026.

El caboverdiano viajó al límite a Londres para estar presente en la ceremonia, luego de ayer (domingo) haber atajado en el empate 1-1 del Cacique contra Palestino.

Tras el partido, el portero de 40 años fue sacado con escolta policial del Estadio Santa Laura para llegar a tiempo al Aeropuerto de Santiago y emprender vuelo a Europa, acompañado del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Pese al poco tiempo que tenían a disposición, lograron la gesta y esta tarde están en el Teatro London Palladium en la capital de Inglaterra, donde se han codeado con grandes estrellas del fútbol.

Las estrellas mundiales que hacen amistades con Vozinha y Aníbal Mosa

Así se ha podido ver en fotografías que ha ido compartiendo Colo Colo a través de sus redes sociales. En una de ellas, Vozinha y Mosa aparecen junto al delantero marfileño Yan Diomandé, la nueva adquisición del Real Madrid, que viene de ganar el clásico contra el Barcelona.

Más tarde, llegó una de las más esperadas, ya que el mismísimo Lamine Yamal, campeón del mundo en la última cita planetaria con España y candidato a ganar este Balón de Oro, accedió a la foto con la dupla colocolina.

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El timonel albo también se tomó selfies con el ídolo portugués Luis Figo, así como los actuales campeones de la Premier League con el Arsenal: el entrenador español Mikel Arteta y el delantero inglés Bukayo Saka.

En otra foto, aparece el dúo albo junto al histórico exentrenador italiano Fabio Capello, multicampeón con la Juventus como jugador y con el AC Milán como DT.

Mira las FOTOS a continuación:

Vozinha y Aníbal Mosa junto a Yan Diomandé. (Foto: @colocoloficial)

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Aníbal Mosa junto a Mikel Arteta. (Foto: @colocolooficial)

Aníbal Mosa junto a Bukayo Saka. (Foto: @colocoloficial)

Aníbal Mosa junto a Luis Figo. (Foto: @colocolooficial)

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Vozinha y Aníbal Mosa junto a Fabio Capello. (Foto: @colocolooficial)