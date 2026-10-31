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Colo Colo

“¿Eres hincha de Colo Colo o no?”: el surrealista cruce entre Ibai Llanos y Aníbal Mosa en el Balón de Oro

El streamer español y el dirigente de Colo Colo protagonizaron un divertido encuentro en la gala del Balón de Oro.

El streamer español y el dirigente albo, se encontraron en el Balón de Oro.
© InstagramEl streamer español y el dirigente albo, se encontraron en el Balón de Oro.

El reconocido streamer español Ibai Llanos y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, protagonizaron un divertido encuentro en la alfombra roja del Balón de Oro el pasado lunes, durante la gala donde Vozinha, el arquero de Colo Colo, estuvo nominado entre los mejores arqueros del mundo.

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Rodrigo Realpe
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