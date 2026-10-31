El streamer español y el dirigente de Colo Colo protagonizaron un divertido encuentro en la gala del Balón de Oro.

El reconocido streamer español Ibai Llanos y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, protagonizaron un divertido encuentro en la alfombra roja del Balón de Oro el pasado lunes, durante la gala donde Vozinha, el arquero de Colo Colo, estuvo nominado entre los mejores arqueros del mundo.