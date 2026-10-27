El presidente de Blanco y Negro contó lo que ocurrió tras bambalinas en la entrega del Balón de Oro, donde dejó en alto el nombre de Colo Colo.

La delegación de Colo Colo se lució en la gala y ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026, donde Vozinha estuvo nominado al premio ‘Lev Yashin’, terminando en el sexto lugar de los mejores arqueros del mundo.

Pero el caboverdiano no fue solo, estuvo acompañado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien sirvió como embajador del Cacique en medio de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Un día después de lo vivido en el Teatro London Palladium, el propio timonel albo contó lo que ocurrió tras bambalinas, donde Colo Colo fue tema de conversación, pues según sus palabras, todos tenían conocimiento del club más laureado del fútbol chileno, incluso el mismísimo ganador de este Balón de Oro, el goleador inglés Harry Kane.

“Una de las cosas que más me llamó la atención, que hay que resaltar, porque muchas veces cuando estamos en nuestro país no nos damos cuenta de eso, pero todo el mundo conocía a Colo Colo: desde Harry Kane, desde el presidente Joan Laporta (del Barcelona), Bukayo Saka, Lamine Yamal, (Mikel) Arteta”, comenzó diciendo Mosa.

“Para mí es un orgullo, porque andaba con mi pin entonces yo me presentaba, hablaba con ellos y me decían ‘¡oh! Colo Colo’, ‘el más grande de Chile’. Para mí eso es un tremendo orgullo de poder estar aquí compartiendo con los grandes del fútbol mundial y que conozcan a Colo Colo”, continuó el puertomontino.

“Y para nosotros es un tremendo orgullo que hubiera presencia de Colo Colo: de su presidente, el jugador Vozinha. Entonces sumamente feliz de poder estar aquí donde se reúne ‘la Crème de la Crème’ del fútbol mundial”, completó el empresario de origen sirio.

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Los pines de Colo Colo

El mandamás del Eterno Campeón, también contó que a varias figuras les regaló un pin con el escudo de Colo Colo, similar al que portó en la solapa de su vestón durante el evento.

“Le regalé a varios, a Bukayo (Saka) le regalé, a (Yan) Diomandé, al presidente del Barça, Laporta, que estuvimos conversando un rato. A (Mikel) Arteta le regalé un pin, a Harry Kane también le regalé un pin. Muy contento que se hayan llevado el escudo de Colo Colo en el bolsillo para su casa”, finalizó Mosa.

Experiencia inolvidable 🙌🏻⚪️⚫️ Nuestro presidente Aníbal Mosa se refirió a la ceremonia del Balón de Oro, donde acompañó a Vozinha, dejando el nombre de Colo-Colo en lo más alto de la élite del fútbol mundial ⚽️🔥 Créditos: @carlosquichizz #ballondor https://t.co/o1IdBKrdf0 — Colo-Colo (@ColoColo) October 27, 2026