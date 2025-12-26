La llegada de Sebastián Vegas a León de México no pasó inadvertida. El defensor chileno fue presentado oficialmente por su nuevo club mediante un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, no solo por el anuncio en sí, sino por la puesta en escena cinematográfica elegida por la institución.

León apostó por una presentación poco convencional, con una narrativa cuidada, estética de película y un guion trabajado al detalle, lo que llevó a muchos fanáticos a catalogarla como una producción “digna de un Premio Óscar”.

El registro buscó rendir homenaje a “toda la gente de las grandes centrales de México” y al puesto en el que se desempeña Vegas, generando impacto inmediato entre los seguidores del conjunto esmeralda.

Sebastián Vegas vuelve a México tras disputar 35 partidos en Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

En Colo Colo no le perdonan su paso a Sebastián Vegas

Las reacciones, eso sí, fueron divididas. Mientras los hinchas de León valoraron la creatividad del anuncio y mostraron entusiasmo por la llegada del chileno, desde Colo Colo los comentarios fueron mucho más críticos.

En redes sociales, varios fanáticos albos recordaron su deslucido paso por el Estadio Monumental, cuestionando su rendimiento y poniendo en duda el nivel mostrado durante su etapa en el Popular.

“No había uno peor”, “Una carga menos, los amamos”, “Los colocolinos están agradecidos con León por llevarse semejante queso”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron.

Así, el formado en Audax Italiano inicia un nuevo desafío en el fútbol mexicano, dejando atrás su experiencia en el balompié chileno y enfrentando un escenario distinto, con altas expectativas en León y una recepción que, al menos en redes, no dejó a nadie indiferente.

El video de presentación de Sebastián Vegas: