A Colo Colo le restan dos partidos en la Liga de Primera 2025 para determinar su futuro en la temporada 2026, donde los albos buscan clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana y, de esa manera, tener actividad internacional el próximo año.

Poco a poco, el Mercado de Fichajes comienza a tomar relevancia en el Estadio Monumental y todo indica que un titular y regalón de Fernando Ortiz no seguiría con el Cacique pensando en la próxima temporada.

Se trata de Sebastián Vegas, jugador cuyo préstamo vence ahora en diciembre y no seguiría en los albos. ¿Su posible nuevo destino? Desde México aseguran que el club León estaría tras los pasos del zaguero albo.

Sebastián Vegas podría partir de Colo Colo. | Foto: Photosport

Así lo informó Paco Montes, periodista mexicano de FOX Sports: “Uriel Antuna, Sebastián Vegas y Nico Ibáñez, como lo adelantamos hace un par de días, están en el radar del Club León”, aseguró el comunicador.

Cabe mencionar que Vegas es titular para Fernando Ortiz, por lo que el técnico albo podría presionar a la dirigencia de Blanco y Negro para extender el préstamo del defensor central y así continuar el 2026 junto a los albos.

Todo se decidirá en diciembre cuando se haga una evaluación completa del plantel y Fernando Ortiz en conjunto con la dirigencia alba vean qué jugadores van a seguir y quiénes deberán buscar nuevo rumbo.

Cobresal vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo saltará nuevamente a una cancha este viernes 28 de noviembre a las 8 de la noche cuando tenga que enfrentar a Cobresal en el norte por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.