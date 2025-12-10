Universidad Católica sacudió el Mercado de Fichajes el día de ayer, toda vez que las cámaras de ESPN captaron a Matías Palavecino, figura del Coquimbo Unido campeón, en las instalaciones de Universidad Católica.

Si bien todavía no hay nada oficial, es un hecho que el jugador vestirá los colores del cuadro cruzado y se transformará en el primer refuerzo de la UC pensando en jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Daniel Garnero no se quiere quedar dormido en el Mercado de Fichajes y, en esa línea, habría puesto sus ojos en un jugador titular de Colo Colo que termina contrato con los albos y debe volver a su club de origen.

¿Sebastián Vegas a la UC? | Foto: Photosport

Se trata de Sebastián Vegas, defensor central de los albos quien ahora debe regresar al Monterrey de México. El seleccionado nacional no seguiría en el Cacique tras un irregular año y desde San Carlos de Apoquindo buscarían ficharlo para el 2026, según varios trascendidos.

Eso sí, Vegas no corre solo en la lista: Nicolás Diez, chileno que milita en el Tijuana de México, es otra de las alternativas que Daniel Garnero tiene para el puesto y que podría hacerle collera al jugador de Colo Colo en el mercado.

Ahora, solo queda esperar para ver qué determinación tomará Universidad Católica y si se la juega finalmente por Sebastián Vegas para la defensa o bien opta por otra opción de cara a la temporada 2026.

En síntesis

Matías Palavecino, figura del campeón Coquimbo Unido, fue captado en instalaciones de la Universidad Católica.

Universidad Católica busca fichar a Sebastián Vegas, defensor que debe regresar a Monterrey de México.