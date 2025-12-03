En Colo Colo están concentrados en el último partido de la temporada por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025, donde buscarán el milagro ante Audax Italiano para clasificar a Copa Sudamericana.

El Cacique no depende de sí mismo, ya que ni siquiera ganando a los Itálicos les basta para ubicarse en la séptima posición del torneo, por lo que también deben esperar Cobresal pierda en su visita a Ñublense en Chillán.

De darse los resultados, los albos clasificarían al torneo internacional por diferencia de goles, pero primer deben sacar su tarea adelante.

Por lo mismo, el entrenador Fernando Ortiz ya tomó una medida en el equipo titular, donde el gran damnificado sería el defensa Emiliano Amor, quien viene de cometer un error garrafal en la goleada que sufrieron por 3-0 frente a Cobresal en El Salvador.

El zaguero argentino se equivocó al controlar un balón corriendo hacia atrás, lo que aprovechó el atacante César Munder de los Mineros, quien abrió la cuenta a los 12 minutos el pasado viernes en El Cobre.

Emiliano Amor perdería su puesto para el último partido de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el sustituto de Amor será el uruguayo Alan Saldivia, quien ha ensayado junto a Sebastián Vegas esta semana, como dupla de centrales.

El resto de la formación se mantendría tal cual, aunque también podría existir la posibilidad que Claudio Aquino ceda su lugar en el ataque.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido entre Colo Colo y Audax Italiano está programado para el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, duelo que le bajará el telón a la Liga de Primera 2025.

En síntesis