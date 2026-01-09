Todavía no está cien por ciento resuelta la salida de Alan Saldivia de Colo Colo, pese a que el directorio de Blanco y Negro aprobó su venta al Vasco Da Gama, pero modificando las condiciones del trato.

El propio presidente Aníbal Mosa indicó que enviaron una propuesta al equipo brasileño, que consistiría en la venta del 55% del pase por 1,2 millones de dólares, con la posibilidad de vender otro 15%.

Mientras se define todo, el defensa uruguayo abandonó la pretemporada de Colo Colo, despidiéndose de sus compañeros en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque.

Se creía que el zaguero de 23 años iba a emprender rumbo a Brasil, pero hasta el momento continúa en Santiago y así se pudo comprobar este viernes a través de una historia de Instagram.

El charrúa compartió la publicación de Bastián Jesús, su barbero personal, que en redes sociales es conocido como ‘The Basty Barber’, quien tiene en su cartera de clientes a varios jugadores de Colo Colo, Universidad de Chile y la Selección Chilena.

“Una con mi hermano Alan Saldivia”, escribió el estilista encima de la fotografía en que aparecen ambos abrazados.

Captura de la historia de Instagram de Alan Saldivia.

En síntesis