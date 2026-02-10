En Colo Colo volvieron a la carga por el delantero chileno Víctor Dávila, quien había sido descartado hace dos semanas por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, pero ahora sigue sonando en el Estadio Monumental.

Este martes hay reunión de directorio y su nombre sería una de las opciones que se discutirán, aunque el atacante de 28 años no corre solo.

Mientras tanto, desde el América de México habló el entrenador de Dávila, el brasileño André Jardine, quien dejó claro la postura de Las Águilas en lo que queda del mercado de fichajes.

“Podemos ir por todos caminos e incluso no contratar a nadie. No es fácil fichar dos jugadores de jerarquía y quedamos apretados. Estábamos atentos a que esto podía pasar. Nos movimos, pero las negociaciones no son simples por el nivel de jugadores que buscamos”, expuso sobre la búsqueda del América que le podía abrir las puertas al chileno.

“No estamos desesperados por fichajes, el grupo está fuerte y bien constituido. Obviamente siempre queremos mejorar. Si no fichamos a nadie, guardamos la plaza para el semestre que viene. No quiero hablar de una posición, no es una. Buscamos al mejor refuerzo posible independiente del puesto”, agregó.

El brasileño André Jardine es el entrenador del América de México. (Foto: Agustín Cuevas/Getty Images)

Los elogios del DT del América para Víctor Dávila

También elogió al formado en Huachipato tras el triunfo contra Monterrey, donde ingresó para los últimos 23 minutos.

“Dávila entró muy bien otra vez. Nos sentimos muy bien cubiertos con él, Dávila y (Raúl) Zúñiga”, expresó el DT.

En síntesis