Tras tres fechas disputadas en la Liga de Primera 2026, Colo Colo suma 6 puntos, un inicio que ha tenido altos y bajos y que refleja la necesidad de reforzar el plantel dirigido por Fernando Ortiz para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

La dirigencia de Blanco y Negro sigue analizando nombres en distintas posiciones a contrarreloj, ya que el mercado de fichajes cierra el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas.

Por esto, los hinchas colocolinos siguen atentos a cada movimiento, conscientes de que podrían surgir sorpresas de último minuto.

Luciano Cabral nuevamente fue ofrecido a Colo Colo

Sin embargo, en las últimas horas, el medio partidario Dale Albo volvió a poner en la órbita a un viejo conocido. ¿De quién se trata? De Luciano Cabral, futbolista de Independiente de Avellaneda.

“Si bien, de momento, no hay nada concreto, lo cierto es que su ficha fue acercada, sobre todo, tras haber perdido espacio en Independiente de Avellaneda”, declararon.

En su momento, Luciano Cabral fue uno de los grandes anhelos de Colo Colo | FOTO: Javier Torres/Photosport

Por ahora, el ex Coquimbo Unido sigue siendo solo un nombre sobre la mesa en el Monumental, pero habrá que ver si este acercamiento se concreta o finalmente queda como un rumor sin más.

En síntesis:

Luciano Cabral, mediocampista de Independiente de Avellaneda y ex Coquimbo Unido, fue nuevamente ofrecido a Colo Colo.