En Colo Colo ya piensan en el próximo mercado de fichajes, donde buscarán potenciar el plantel de cara a la temporada 2026, en que el gran objetivo será recuperar el título de la Liga de Primera y competir de buena forma en Copa Sudamericana.

Una de las ideas que se han ido manejando en la interna del Cacique es realizar un trueque entre dos figuras, donde la moneda de cambio sería Claudio Aquino para seducir a Independiente de Avellaneda y convencer a Luciano Cabral.

Sobre aquello opinó con BOLAVIP un exfutbolista argentino que tuvo un paso por el cuadro popular, que ha estado muy atento al andar del Rojo esta temporada.

Se trata de Gustavo De Luca, quien tiene una clara postura respecto a lo que ha sido el desempeño de ambas figuras este 2025.

“Tampoco este año demostró mucho Cabral acá en Independiente. Había expectativas sobre Cabral y me parece que no resultaron, no hizo buena campaña, ni Independiente ni Cabral. Y lo mismo pasó con Aquino en Colo Colo”, comenzó diciendo.

“Sería cambio de figuritas, a ver si se acostumbra más uno que el otro a los diferentes equipos. La verdad que ninguno de los dos demostró la jerarquía que tenían en los otros equipos”, agregó.

En la misma línea, apuntó a que Luciano Cabral se sentía muy cómodo en Coquimbo Unido y que quizás no le asientan los equipos grandes.

“Siempre dijimos que Cabral anduvo muy bien en Coquimbo y capaz son jugadores para equipos chicos y le pesa mucho la camiseta. Es cuestión de personalidad y puede ser que le haya pasado eso, porque Cabral no agarró la batuta del mediocampo de Independiente en todo el año. No es que anduvo mal por Cabral solamente, pero se esperaba mucho más de él”, señaló De Luca.

“Y es lo mismo que Aquino pasó en Colo Colo, no se erigió como el mediocampista que fue acá en Vélez, contundente, pase gol, gol y llevar al equipo adelante. Me parece que fue un fracaso para los dos y más que nada por las expectativas que tenían y diciendo los pases estrellas de cada equipo. Se esperaba mucho más de los dos”, agregó respecto al ’10’ del Cacique.

Luciano Cabral no ha convencido en Independiente de Avellaneda. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Finalmente, opinó que no es una buena idea hacer este intercambio, pues sería más de lo mismo pensando en Colo Colo.

“Futbolísticamente no, porque Colo Colo necesita un mediocampista para abastecer a los delanteros y Aquino no lo hizo y acá tampoco Cabral hizo eso en Independiente. Sería más de lo mismo”, concluyó el goleador de las Malvinas.

