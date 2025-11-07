Colo Colo se prepara para un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se enfrentarán ante Unión Española con la misión de lograr una victoria para seguir en su lucha de poder decir presente en una competencia internacional para el 2026.

A pesar de esto, en las últimas horas apareció una importante noticia pensando en el próximo año con lo que puede ser un tremendo bombazo de mercado con un inesperado trueque con un importante jugador de Colo Colo.

Se trata de un posible trueque entre el volante de Colo Colo, Claudio Aquino con el jugador de Independiente de Avellaneda, Luciano Cabral, el cuál fue destapado en las últimas horas por el ídolo ‘Albo’, Marcelo Barticciotto en el programa ‘F90’ de ESPN.

En Colo Colo responden a la posibilidad

En esta jornada, el entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa previo al duelo con Unión Española, en la que fue consultado sobre este trueque, en donde dejó su clara respuesta.

Aquino podría volver a Argentina | Foto: Photosport

“Nombres van a surgir un millón, tanto de los que pueden venir, tanto de los que se pueden ir e incluso hasta el nombre mío de que me saquen, que estoy en este momento, va a suceder todo tipo de situaciones en un club tan grande”, declara.

Concluyendo, Ortiz es muy claro en señalar que no entrará en comentarios sobre lo que es este posible trueque u otros nombres que sean vinculados a Colo Colo, mientras el equipo se mantenga en la competencia nacional.

“Mi mente está tranquila y enfocada en el día de mañana, está en poder sacar la situación actual, todo lo que viene por delante ya se verá en su momento”, cerró.