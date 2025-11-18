La Selección Chilena superó las adversidades y venció 2-1 a Perú en la fecha FIFA. El combinado nacional, dirigido por Nicolás Córdova, estuvo a la altura del compromiso y revirtió el marcador para quedarse con el triunfo.

Un resultado que alegró a Rodrigo Herrera, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó lo hecho por La Roja en el Estadio Olímpico de Sochi. Le agradó lo exhibido por los representantes del país.

En primera instancia, el comunicador realzó la importancia de volver a sumar alegrías (luego de derrotar a Rusia). Para él, hay que seguir trabajando con la misma base para los siguientes desafíos.

“Destaco que llevamos dos victorias al hilo. ¿Hace cuánto tiempo que Chile no ha ganado dos partidos al hilo? Por más que esto sea un amistoso, en un camino que todavía es muy incierto, yo creo que eso es lo fundamental”, señaló.

Sin embargo, advirtió: “Siempre va a ser mejor corregir los errores cuando se gana y cuando se pierde. Ahora, yo creo que el primer tiempo de Chile fue muy malo, desesperanzador”.

La Selección Chilena logró un sufrido triunfo 2-1 ante Perú en Sochi. (Foto: Comunicaciones FFCh).

Finalmente, analizó los rendimientos individuales, haciendo hincapié en el nivel de Vicente Pizarro. Para él, estuvo sobre el promedio y lo quiere sí o sí en el equipo estelar.

“Con los cambios, Chile mejoró. Yo creo que Vicente Pizarro es un jugador que no debe salir más del once titular. A su vez, me parece que Felipe Loyola, que pasó por su crisis también, tiene potencial para liderar este equipo”, cerró.

