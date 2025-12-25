Colo Colo se aventuró en el mercado de fichajes. El conjunto albo ya oficializó a sus primeras incorporaciones para la siguiente temporada y va por más. Sin embargo, tendrá que seguir luchando por uno de sus deseos.

¿La razón? Blanco y Negro recibió un feroz portazo. La escuadra de Macul intentó quedarse con uno de los jugadores más cotizados del 2025, pero no tuvo una respuesta positiva tras enviarle una propuesta.

Ese es el caso de Daniel “Popín” Castro. Según reveló El Deportivo de La Tercera, el delantero de 31 años, en conjunto a Deportes Limache, le bajó el dedo al ofrecimiento recibido.

“La operación no avanzó luego de que el jugador y el club rechazaran la propuesta económica presentada desde Macul (…) El Cacique ofreció 250 mil dólares por la carta del jugador“, comenzó señalando el medio.

Finalmente, complementó: “Además, la oferta contractual para el futbolista consistía en un año de vínculo y un sueldo cercano a los 15 mil dólares. Es decir, cerca de 14 millones de pesos. La respuesta fue negativa”.

Daniel Castro recibió una oferta de Colo Colo. Sin embargo, fue rechazada. (Imagen: Photosport)

Colo Colo va por su incorporación: el 2025 de Daniel “Popín” Castro

Durante su última campaña disputada, el habilidoso delantero jugó una totalidad de 36 compromisos con Deportes Limache. En dichos encuentros, anotó 17 goles y aportó con tres asistencias.

Cabe consignar que tiene contrato vigente hasta fines de 2027, por lo que cualquier negociación deberá ser visada por la cúpula del Tomate Mecánico. Por el momento, no cambiará de rumbo.

En resumen:

Según reveló El Deportivo de La Tercera, las condiciones presentadas por el “Cacique” no estuvieron a la altura de las expectativas ni de Deportes Limache ni del propio jugador. La directiva alba intentó asegurar los goles del atacante con una propuesta que fue calificada como baja: