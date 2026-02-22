Colo Colo comienza a encontrar regularidad en la Liga de Primera 2026. El Cacique suma 9 puntos en el torneo y poco a poco el equipo albo empieza a consolidar una identidad futbolística que ilusiona a su gente.

El proceso de Fernando Ortiz al mando del cuadro popular también comienza a dejar atrás las críticas iniciales de los hinchas. Los resultados han entregado señales positivas, permitiendo que el ambiente en Macul sea hoy mucho más tranquilo que en las primeras fechas.

En ese escenario de crecimiento colectivo, una de las piezas que ha llamado la atención es Maximiliano Romero. El ex O’Higgins ha disputado cuatro partidos oficiales y ya suma dos goles, mostrando una rápida adaptación al conjunto popular.

Maximiliano Romero celebrando el tanto del triunfo del Cacique | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Arturo Vidal se rinde a los pies de Maximiliano Romero

Fue Arturo Vidal quien, en plena zona mixta tras la victoria por 1-0 ante el Capo de Provincia, sorprendió con un potente respaldo hacia el atacante trasandino, destacando no solo su aporte en la cancha, sino también su integración en el grupo.

“De verdad que llegó, dio una buena impresión. Es un jugador que siempre está atento a mejorar, siempre está hablando con los demás, se adaptó muy rápido al equipo y eso es muy bueno. Se nota en la cancha como si estuviera hace mucho tiempo acá”, aseguró el bicampeón de América con La Roja.

Las palabras del “King” reflejan el buen momento interno que atraviesa el plantel albo. Con dos goles en sus primeros cuatro partidos, Romero empieza a responder dentro del área y también fuera de ella, ganándose rápidamente el respaldo de uno de los líderes del camarín.

En síntesis…