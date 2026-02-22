Colo Colo sigue brillando dentro de este torneo nacional y todo esto tras sumar su tercer triunfo consecutivo este fin de semana, en donde los ‘Albos’ vencieron por 1-0 a O’Higgins de Rancagua, resultado que le permite al equipo de Fernando Ortiz llegar a la cima de la tabla de posiciones, junto a Huachipato.

Tras lo que fue este triunfo, el periodista Juan Cristóbal Guarello tomó la palabra en Radio Agricultura y analizó el desempeño del conjunto ‘Popular’, en la que destacó puntualmente lo que fue el compromiso de Claudio Aquino, quien fue la gran figura del triunfo.

“Hay un antes y un después del gol, en el gol llega muy bien a definir una pelota en la que está muy vivo, en el lugar adecuado cuando Carabalí da el rebote y define muy bien”, parte señalando Guarello.

En esa misma línea de su analogía, el comunicador siguió en sus elogios al 10 de Colo Colo, en la que siente que después del gol pudo mostrarse con mucha más confianza dentro del campo de juego, lo que lo llevó a tener un gran rendimiento para el equipo.

Aquino fue la figura en el triunfo de Colo Colo | Foto: Photosport

“Después mejoró bastante en su rendimiento, fijate que tuvo unas tres-cuatro pelotitas bien ejecutadas con la profundidad que se le pide, con la repentización que se le pide y el riesgo que debe tener un conductor, el hombre que pone las pelotas de gol”, remarcó.

Finalizando, Guarello ahora pone en la mesa la pregunta de lo que puede ser el futuro de Claudio Aquino en Colo Colo en la antesala al Superclásico ante la Universidad de Chile, en la que siente que este gol puede ser un antes y un después para el jugador en su estadía en el ‘Cacique’.

“Comenzó a acercarse al Aquino que más o menos se espera, entonces la pregunta es que viene el clásico y queda mucho campeonato, pero ¿será un antes y un después con este gol para Aquino?, lo veremos, pero después del gol subió muchísimo”, cerró.

