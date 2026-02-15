Este domingo se cierra la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, con el partido entre Colo Colo y Unión La Calera en el Estadio Monumental, donde los albos recibieron una dura noticia en la previa.

Esto porque en la mañana falleció inesperadamente Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, quien se encontraba junto a su familia de vacaciones en Chiloé, donde sufrió un infarto que le costó la vida.

Por ello, que los albos solictaron un minuto de silencio en su honor que se realizará antes del inicio del partido, donde el entrenador Fernando Ortiz tiene confirmado el equipo titular del Cacique.

El técnico argentino repetirá la formación que viene de vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar, por lo que dejará en el banco de suplentes a varios de los refuerzos: Javier Méndez, Matías Fernández y Álvaro Madrid. Mientras que Lautaro Pastrán no entró en la citación.

La única baja que tiene el cuadro popular es la del delantero Marcos Bolados, quien en la pretemporada sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y fue sometido a una reconstrucción. Hasta el momento lleva cinco semanas de evolución.

LA FORMACIÓN DE COLO COLO:

Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

La formación de Colo Colo vs. Unión La Calera.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Unión La Calera?

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera se juega este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. La transmisión será de TNT Sports Premium y HBO Max con suscripción.

En síntesis