Exigen el debut inmediato de Vozinha en Colo Colo: “Para eso vino…”

El histórico Óscar Wirth aseguró que por lo exhibido en el Mundial 2026, Vozinha está listo para debutar en el arco de Colo Colo.

No son pocas las voces que piden que Vozinha debute lo antes posible en el arco de Colo Colo. Uno que se refirió al tema, el exarquero del Cacique, Óscar Wirth, entregó su respaldo a la posibilidad de que el experimentado arquero caboverdiano sume rápidamente sus primeros minutos en la portería alba.

En conversación con Bolavip Chile, Wirth destacó la experiencia reciente de Vozinha, quien viene de participar en un Mundial: “Creo que por lo que ha vivenciado él, de un tiempo hasta ahora y después del poco tiempo que lleva del campeonato mundial donde estuvo él, yo creo que podría retomar el trabajo y jugar sin problemas. A eso vino, esa es la cosa”, comentó.

¿Vozinha debutará ante O’Higgins? (Photosport).

El exguardameta también apuntó a que, para un futbolista con una extensa trayectoria, estar dentro de la cancha es lo más importante: “Cuando uno lo ha vivido en carne propia, sabe que lo que más le agrada a uno es jugar. Yo pienso que es algo que le favorece, es un jugador que le gusta jugar, entonces el estar en la cancha es lo que más lo llena plenamente”, afirmó.

“A pesar de todas las cosas que puedan pasar, cuando uno toma esto en forma seria, se debe estar en condiciones de jugar el primer día de inmediato”, sostuvo.

Finalmente, el exarquero albo anticipó que “el hecho de que esté en la cancha va a llamar la atención y todo el mundo va a tener los ojos puestos ahí, en cómo rinde. Pero creo que, por lo que ha mostrado, no tendría que hacer nada del otro mundo, excepto llenar las expectativas que tiene cada uno de los hinchas con respecto a su rendimiento”, cerró.

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En síntesis…