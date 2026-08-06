Exigen el debut inmediato de Vozinha en Colo Colo: “Para eso vino…”

No son pocas las voces que piden que Vozinha debute lo antes posible en el arco de Colo Colo. Uno que se refirió al tema, el exarquero del Cacique, Óscar Wirth, entregó su respaldo a la posibilidad de que el experimentado arquero caboverdiano sume rápidamente sus primeros minutos en la portería alba.
En conversación con Bolavip Chile, Wirth destacó la experiencia reciente de Vozinha, quien viene de participar en un Mundial: “Creo que por lo que ha vivenciado él, de un tiempo hasta ahora y después del poco tiempo que lleva del campeonato mundial donde estuvo él, yo creo que podría retomar el trabajo y jugar sin problemas. A eso vino, esa es la cosa”, comentó.
¿Vozinha debutará ante O’Higgins? (Photosport).
El exguardameta también apuntó a que, para un futbolista con una extensa trayectoria, estar dentro de la cancha es lo más importante: “Cuando uno lo ha vivido en carne propia, sabe que lo que más le agrada a uno es jugar. Yo pienso que es algo que le favorece, es un jugador que le gusta jugar, entonces el estar en la cancha es lo que más lo llena plenamente”, afirmó.
“A pesar de todas las cosas que puedan pasar, cuando uno toma esto en forma seria, se debe estar en condiciones de jugar el primer día de inmediato”, sostuvo.
Finalmente, el exarquero albo anticipó que “el hecho de que esté en la cancha va a llamar la atención y todo el mundo va a tener los ojos puestos ahí, en cómo rinde. Pero creo que, por lo que ha mostrado, no tendría que hacer nada del otro mundo, excepto llenar las expectativas que tiene cada uno de los hinchas con respecto a su rendimiento”, cerró.
En síntesis…
- Respaldo de un histórico: Óscar Wirth, exarquero de Colo Colo, apoyó un pronto debut de Vozinha, argumentando que su reciente experiencia mundialista le permite jugar sin inconvenientes.
- Mentalidad de juego: Wirth enfatizó que, dada la trayectoria del caboverdiano, estar en la cancha es lo que más le motiva y llena plenamente, por lo que debería estar listo para jugar de inmediato.
- Expectativa controlada: Si bien reconoció que el debut de Vozinha atraerá todas las miradas, Wirth confía en que el arquero no tendrá problemas para cumplir con las expectativas de la hinchada.