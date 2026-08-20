Universidad de Chile sufre baja contra Colo Colo: no solo se perderá el Superclásico

Tras realizarse exámenes físicos, Nicolás Fernández quedó al margen del recibimiento al conjunto albo en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile tiene un jugador menos para el Superclásico contra Colo Colo por la vigésima fecha de la Liga de Primera. El cuadro azul tendrá que buscar otras alternativas para enfrentar al archirrival.

Luego de presentar problemas físicos, Nicolás Fernández fue sometido a exámenes y los resultados ya están disponibles: no estará en la cita contra los albos en el Estadio Nacional.

Así lo reporta Emisora Bullanguera, entregando pormenores de la afección que aqueja el lateral derecho del elenco universitario. No solo quedará al margen contra la escuadra de Macul.

“El defensor tiene una lesión que es un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, lo que obligó abandonar los entrenamientos”, comenzó indicando el medio partidario.

“En ese sentido, en detalle, será de dos a tres semanas fuera de las canchas, por lo que se perderá más allá de Superclásico, incluso el duelo ante Universidad de Concepción“, agregó.

Nicolás Fernández quedó fuera del Superclásico. (Foto: Universidad de Chile)

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Universidad de Chile suma una baja para el Superclásico

Cabe consignar que de esta manera, Nicolás Fernández se suma a Elías Rojas entre los futbolistas que no estarán contra Colo Colo. Por contraparte, Octavio Rivero ya trabaja con normalidad.

Todo listo y dispuesto en Universidad de Chile para una nueva edición del Superclásico, que se jugará el domingo 23 de agosto. Está programado para las 15:00 horas en el Estadio Nacional.