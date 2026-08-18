Clemente Montes se quiebra tras eliminación de la UC en Copa Libertadores: “Me duele mucho”

Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Libertadores tras sufrir una dura derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena. Los Cruzados se despidieron del certamen continental en los octavos de final y uno de los más afectados por la eliminación fue Clemente Montes.

El delantero cruzado, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Diego Corral, luego de haber estado alejado de las canchas por una lesión, no pudo contener las lágrimas en conversación post partido con ESPN. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Montes expresó toda su frustración por no poder continuar avanzando en el torneo.

“Muy dolido la verdad. Para mí era muy importante pasar, yo soy formado acá en casa”, señaló el atacante, quien luego agregó: “Me duele mucho, hicimos una buena Copa. Nadie confiaba en nosotros, nosotros confiábamos mucho. Tuvimos mala suerte, muchas bajas, personas que eran titulares. No pudimos terminar el torneo como queríamos”, comentó.

Montes reconoció que le costaba encontrar las palabras para explicar lo que estaba sintiendo: “Se me hace muy difícil hablar, me está doliendo mucho la derrota. Hay que enfocarse en el Campeonato Nacional, demostramos estar para competir”, afirmó.

“Pedirles perdón a los hinchas”

En la conversación, el extremo también le dedicó palabras a los hinchas de la Franja: “Gracias a ellos se sumó mucho y logramos ganar todos los partidos de visita. Ningún equipo lo había logrado, nosotros hicimos tres de tres. Pedirles perdón, es doloroso perder con este resultado”, manifestó.

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“Nos habíamos ilusionado con seguir avanzando y quién sabe, ganar la Copa. Enfocarnos en el campeonato para el próximo año volver a competir en este lindo torneo”, cerró.