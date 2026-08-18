El delantero nacional, Alexis Sánchez hizo noticia durante las últimas semanas y todo esto por lo que es la definción de su futuro, en la que se rumoreó que el ‘Tocopillano’ podía volver al fútbol chileno, pero seguirá su carrera en el extranjero, puntualmente en el Montreal FC de la MLS.

En esta jornada, el máximo goleador en la historia de la Selección Chilena conversó con los medios de comunicación dentro de su presentación y dejó en clara la razón por la que arribó a la MLS y declinó de su opción de llegar a la Universidad de Chile.

“Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski… Entonces dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?’. Quería estar un año más en Europa y Sevilla me quería por una temporada más, pero decidí ponerle fin a mi etapa en Europa y vine a Canadá“, partió señalando Sánchez.

Agregando a esto, el ‘Niño Maravilla’ detalló en que el Montreal fue un club que mostró un fuerte interés en poder contar con él, algo que le llamó fuertemente la atención y espera poder luchar por títulos en esta nueva etapa.

Sánchez habló sobre su llegada a Montreal | Foto: Instagram

“Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Inter. Venir a Canadá es un desafío. El Montreal es un club que confió en mí; una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón”, declara.

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Sobre lo que es su presente, el jugador nacional indicó que se ha mantenido trabajando en su parte física para poder estar de la mejor forma en su nuevo club y deja en claro desde ya que está apto para poder jugar prontamente con su equipo.

“Estuve entrenando en Italia; obviamente, me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los partidos me sentiré mejor físicamente. Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años; me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme rápido cuando llego a un equipo”, remarcó.

Sánchez deja la puerta abierta para volver a Chile

Finalmente, Sánchez dejó la puerta abierta para un retorno en un futuro al fútbol chileno, en la que dejó en claro que le gustaría poder ayudar a las jovenes promesas de nusestro país con lo que ha sido toda su experiencia en el mundo futbolístico.

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“En mi país soy muy querido por los niños, por las abuelitas, y estoy muy contento por eso. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarles a los niños lo que les enseñé a los compañeros que tuve en el Inter, en el Marsella y otros equipos”, reconoció.

“En Chile hay niños que quizás no tienen a alguien como yo para aprender. Entonces, me gustaría traspasarles toda mi experiencia después de jugar en los mejores clubes del mundo”, cerró.