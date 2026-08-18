U. de Chile reacciona a la oferta desde Suecia por Lucas Assadi: “Es considerada…”

Según trascendió, el AIK Solna no ha llegado a las cifras deseadas por Universidad de Chile. Por el momento, no se va.

Universidad de Chile despierta incertidumbre por el futuro de Lucas Assadi. Sin embargo, la directiva estudiantil se la jugó con una importante decisión tras el interés reportado desde Europa por el ariete de 22 años.

¿Qué pasó? Según indicó el periodista César Luis Merlo, la primera propuesta sobre la mesa del AIK Solna de Suecia no convenció a la cúpula universitaria. Aún dista de las cifras deseadas por su traspaso.

Pese a ello, no se descarta su adiós en el libro de pases rumbo al mismo elenco mencionado. Las tratativas siguen en marcha y la plana alta de Azul Azul continúa pendiente al caso.

“La oferta del AIK de Suecia por Lucas Assadi es considerada insuficiente por la U de Chile“, comenzó señalando el reportero a través de su cuenta personal de X.

Sobre la misma línea, el especialista en el período de transferencias agregó: “Entiendo que la postura del club es que los suecos lleguen al valor de la cláusula para dejar ir a una de sus figuras“.

Por el momento, Lucas Assadi permanece en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile vive horas claves por Lucas Assadi

Cabe consignar que de abandonar el país durante esta semana, el oriundo de Puente Alto se perderá el Superclásico contra Colo Colo en el Estadio Nacional: se juega el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas.

Y otro punto a destacar: no podrá ser reemplazado en el plantel de Universidad de Chile. El plazo fatal ya caducó, por lo que la gerencia deportiva tendría que esperar hasta el cierre de la campaña para buscar un sucesor en el puesto.