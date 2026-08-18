Fin al sueño: la UC queda eliminada de Copa Libertadores ante un contundente Estudiantes

Las bajas por lesión y suspensión terminaron pasándole la cuenta a Universidad Católica, que en el Claro Arena ante su gente, no pudo con un ordenado y contundente Estudiantes La Plata, y quedó eliminada de Copa Libertadores tras caer 0-2 (1-3 en el global) en la revancha de los octavos de final.

Pese a la tremenda campaña en la fase de grupos, el sueño continental de los Cruzados se estrelló en la ronda de los dieciséis mejores. Con goles de Joaquín Correa a los 44’ y Guido Carrillo a los 53’ y 83′, el elenco Pincharrata no se despeinó para llevarse la clasificación ante una UC que sufrió demasiado con las ausencias de Fernando Zampedri y Cristián Cuevas por suspensión.

Los goles de Estudiantes ante la UC

Al filo del primer tiempo, Joaquín Correa, el gran refuerzo del conjunto de La Plata en el último mercado de pases, recibió una tremenda habilitación a la entrada del área y sacó un remate colocado que fue imposible para Vicente Bernedo.

En el segundo tiempo, a los 8 minutos, Guido Carrillo ganó entre los centrales y conectó un soberbio cabezazo tras preciso centro de Eros Mancuso. A los 83′, la tónica fue la misma: el capitán del conjunto argentino ganó la espalda y conectó en el área chica para el 3-0 final.

Con la eliminación de Copa Libertadores, la Franja se enfocará de lleno en luchar por el Chile 2 y recuperar terreno en la Liga de Primera: su próximo duelo será el sábado 22 de agosto a las 20:30 horas ante Ñublense en el Claro Arena.

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¡QUÉ GOLAZO, JOAQUÍN! Correa, quien había ingresado hace poco por Palacios, estampó el 1-0 (2-1 global) de Estudiantes contra U. Católica en Chile por la vuelta de los octavos de final.



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¡QUÉ CABEZAZO DE GUIDO…! Carrillo se elevó en el área y clavó la pelota en el ángulo para poner el 2-0 (3-1 global) de Estudiantes a la U. Católica.



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¡EL PINCHA Y LA COPA, QUÉ COSA DE LOCOS! Guido Carrillo llegó a raspar la pelota, firmó su doblete y el 3-0 de Estudiantes contra la U. Católica.



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